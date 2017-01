FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A 0.265 EURUIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.RESP.A 0.940 EURUIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 0.973 EURUIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.709 EURUIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.RESP.A 0.801 EURXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.022 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.015 EURXFRA DE000HSH31X4 HSH NORDBANK MZ C 8 12/18 0.000 %AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.263 EURNHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.150 EURFE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.094 EURC64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.399 EURATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.084 EURFNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.020 EURUIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA A 0.418 EURUIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.EX JAP.A 0.637 EURUIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VALUE A 0.412 EURUIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE A 0.509 EURUIM7 XFRA LU0340285161 UBS-ETF-MSCI WORLD INH. A 1.408 EURUIM4 XFRA LU0147308422 UBS-ETF-MSCI EMU A 0.511 EURUIM3 XFRA LU0136242590 UBS-ETF FTSE 100 INH.A 0.783 EURUIM5 XFRA LU0136240974 UBS-ETF-MSCI JAPAN INH.A 0.265 EURUIM1 XFRA LU0136234068 UBS ETF-EURO STOXX 50 A-D 0.172 EURUBUB XFRA IE00B5PYL424 UBS(I)-SOL.G.O.E.U.E.ADDL 0.021 EURUBUD XFRA IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.131 EURUBU3 XFRA IE00B77D4428 UBS I.-MSCI USA U.E. ADDL 0.343 EURUBU5 XFRA IE00B78JSG98 UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL 0.720 EURUBU7 XFRA IE00B7KQ7B66 UBS(I)-MSCI WOR. U.E.ADDL 0.353 EURUBU9 XFRA IE00B7K93397 UBS(I.)ETF-SP500 U.E.ADDL 0.287 EURUEFF XFRA LU0721552544 UBS-ETF-B.C.US 1-3 TR.ADL 0.062 EURUEFI XFRA LU0721552973 UBS-ETF-B.C.US 7-10 T.ADL 0.393 EURUEFR XFRA LU0721553864 UBS-ETF-M.IB.EO LIQ.C.AEO 0.259 EURUEFZ XFRA LU0879399441 UBS-E.SBI F.AAA-BBB5-10AD 0.004 EUR1WG XFRA US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS 0.434 EUR