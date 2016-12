Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.12.2016.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.022 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.016 EURDMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 0.015 EURXFRA XS0138973010 AAREAL BK CAP.FDG 01/UND. 0.450 EURRTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.703 EURIV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.012 EURHC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.086 EURGAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.221 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.077 EURCS9 XFRA US2053631048 COMPUTER SCIENCES DL 1 0.134 EURCTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.264 EURCZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.206 EURFQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.240 EURZHJ XFRA CNE1000004S4 ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1 0.008 EURCCME XFRA GB00BVJF7F66 CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO 0.196 EURINNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.001 %XFRA XS0231958520 BCP FIN. 05/UND. FLR 0.000 %TIM XFRA GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 0.700 EURINNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.000 %