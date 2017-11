FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.101 EURON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.109 EURTT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.194 EURTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.055 EURNN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.059 EURHYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.255 EUR0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.202 EUR13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.337 EURMJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.114 EURMV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.109 EUR2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.053 EUREC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.250 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.210 EURT8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.033 EURNY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.242 EURNY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.242 EURKSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.050 EUR