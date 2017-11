FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUMA XFRA LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40 0.880 EURSVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.387 EURTLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.094 EURECN XFRA GB0003096442 ELECTROCOMPONENTS LS-,10 0.059 EUR41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 0.945 EURINR XFRA ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. 0.125 EURPIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.135 EUR0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.063 EURB2O XFRA ID1000137201 CIKARANG LISTRINDO RP 200 0.001 EUR2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.084 EURNWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.013 EURTZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.026 EURSM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.211 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EUROTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.111 EURQXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.395 EURLKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EURIMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.105 EURGWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.241 EURC6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.007 EURAE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.093 EUR3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.227 EUR6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.059 EUROFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.015 EURRH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.055 EURC2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.126 EURJMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.243 EUR2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.530 EURLSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.110 EUR10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.135 EURFI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.143 EURFN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.101 EURFWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.143 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EURYC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.236 EUR