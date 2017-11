Weitere Suchergebnisse zu "Ross Stores":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN 0.003 %TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.059 EURXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EURAHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.189 EURWHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.269 EURW3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.160 EURUWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.358 EURUHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.084 EURUF3 XFRA US9135431040 UNVRSL FOREST PRODS 0.143 EURUNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.631 EURTF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.252 EURTG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.034 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.530 EURSBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.151 EURSL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.076 EURSDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.135 EURMH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.362 EURSFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.673 EURWGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.059 EURRSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.135 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.178 EURPGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.118 EURPL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.488 EURPEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.677 EURWX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.177 EUROYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.017 EURNT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.353 EURNEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.606 EURMUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.084 EURMHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.151 EURMCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.286 EURMDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.850 EURMMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.370 EURMPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.782 EUR