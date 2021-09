Das Instrument 70X1 US55025L2079 LUMENT FINAN.TR.PRF.A 25 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 30.09.2021 The instrument 70X1 US55025L2079 LUMENT FINAN.TR.PRF.A 25 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 30.09.2021