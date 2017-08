FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.150 EURKY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.083 EURHYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.183 EURHFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.191 EURH6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.229 EURGAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.199 EURGAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.324 EURFR1A XFRA US3561081007 FRED'S INC. A 0.050 EURDOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.627 EURUBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.112 EURTI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.087 EURCM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.598 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.233 EURCN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.174 EURCH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.374 EURC67 XFRA US12503M1080 CBOE HOLDINGS INC. DL-,01 0.224 EURBGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.116 EURBG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.125 EURBTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.133 EURNCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.100 EURBL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.083 EURAB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.100 EURAFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.166 EURAXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC. 0.116 EURO5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.022 EURIM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 1.970 EURB7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.003 EURHK6 XFRA HK0044000302 H.K. AIRCRAFT ENG. 0.056 EURXFRA DE000DZ1JAX6 DZ BANK IS.A273 VAR 0.002 %0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.041 EURHP3 XFRA DE0006001902 RINGMETALL AG O.N. 0.050 EUR2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.083 EURNWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.013 EURTZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EUR