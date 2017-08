FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.253 EUR0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.201 EUR2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.084 EURG9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.004 EUR3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.050 EUR1JT XFRA KYG911501057 TSUI WAH HLDGS LTD HD-,01 0.004 EUR2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.054 EUREC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.249 EUR97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.074 EUR2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.168 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.209 EURNY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.235 EURNY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.235 EUREWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.059 EURIC1A XFRA US45857P7078 INTERCONT.HOT.G.N.ADR 0.276 EUR