FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.111 EURQXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.336 EURMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.230 EURLKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EURIMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.107 EURGWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.247 EURC6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.007 EURAE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.084 EURORI1 XFRA BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW DL-,10 0.018 EUR3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.226 EURTSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.103 EUR4SU XFRA AU000000SND2 SAUNDERS INTL LTD 0.007 EURF5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.219 EURILZ XFRA AU000000ILU1 ILUKA RES 0.040 EUREIH XFRA KYG211751071 CHINA ANNIMA.CHAR.C.HD-10 0.002 EUR1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.134 EUR6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.059 EUR0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.050 EUREEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 1.980 EUR6LK XFRA US64121N1090 NETWORK-1 TECH.INC.DL-,01 0.042 EUR10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.134 EURFI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.142 EURFN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.101 EURFWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.142 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.053 EUR38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.002 EURYC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.235 EUR163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.101 EURBF3 XFRA US0967611015 BOB EVANS FARMS DL-,01 0.285 EUREB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.369 EURON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.109 EURTT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.193 EURCO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.105 EURTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.055 EURNN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.059 EUR