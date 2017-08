Weitere Suchergebnisse zu "Stanley Black & Decker":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.177 EURA7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.088 EURTQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.059 EURIWT5 XFRA AT0000858428 ESPA STOCK EUR. EMERG.INH 1.400 EURIWTB XFRA AT0000831409 ERSTE BOND DANUBIA A EUR 1.600 EURAHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.188 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.176 EURW3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.159 EURUHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.084 EURTF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.188 EURTG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.034 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.528 EURSBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.151 EURSL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.075 EURSDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.134 EURSFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.670 EURWGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.059 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.177 EURPGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.105 EURPG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.394 EURPL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.486 EURPEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.674 EURWX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.176 EUROYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.017 EURNT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.352 EURMHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.151 EURXFRA LV0000801363 MOGO 14-21 0.000 %MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.285 EURMDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 0.787 EURMTZ XFRA US55261F1049 M AND T BANK CORP. DL-,50 0.628 EURLOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.525 EURKT2 XFRA US4990641031 KNIGHT TRANSPORT. DL-,01 0.050 EURKEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.452 EUREP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.176 EURJNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.084 EUR