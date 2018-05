FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EURAY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.277 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.090 EURIS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.407 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EURG6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.056 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.195 EURN5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.013 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EURTX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.511 EURBDB XFRA BE0974314461 BALTA GROUP N.V. 0.080 EUR5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N. 0.329 EUR1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR