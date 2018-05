FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTB7P XFRA ZAE000093183 RAUBEX GROUP LTD RC -,01 0.023 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.096 EURBXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.420 EURDRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EURM04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.011 EUR7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EURKC1A XFRA US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S 0.152 EURHUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.661 EUR28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.066 EURUNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.626 EURTEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.077 EURSUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.343 EUR6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.669 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.103 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.051 EURPWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.137 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.047 EURNWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.197 EURK3U XFRA CA9889091075 ZCL COMPOSITES INC. 0.217 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.043 EURMEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.468 EURMXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.360 EURELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.326 EURDJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.086 EURHDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.884 EURHAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.317 EURG7A XFRA US4005011022 GR.AERO.D.CEN.NOR.B ADR/8 1.401 EURGOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.686 EURFA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.549 EUREWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.064 EURDOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.403 EURCFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.575 EURCZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.300 EURGLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.154 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.283 EUR