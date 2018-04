FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.064 EURSDRC XFRA FR0010411983 SCOR SE EO 7,8769723 1.650 EURM8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.680 EUREUQ XFRA FR0000121121 EURAZEO SE 1.250 EURFSE XFRA FR0000054900 TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2 0.350 EURRWW XFRA ES0152503035 MEDIASET ESPANA EO -,50 0.603 EUREDW XFRA ES0127797019 EDP RENOVAVEIS EO 5 0.060 EUR4UP XFRA US90290N1090 USA COMPRES.PA.UTS DL-,01 0.434 EURZAR XFRA DE0007850000 RENK AG O.N. 2.200 EURSPB XFRA DE0007224008 SEDLMAYR GRD+IMMOB.ON 37.000 EURSMB XFRA DE0007218901 SCHWAELBCHEN MOLKERE.O.N. 0.600 EURMRK XFRA DE0006599905 MERCK KGAA O.N. 1.250 EURCON XFRA DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. 4.500 EURNXU XFRA DE0005220909 NEXUS AG O.N. 0.160 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURC61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.363 EURBZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.597 EURN3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10 0.013 EUR1NBA XFRA BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.000 EURO3P XFRA AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 2.050 EUROEWA XFRA AT0000746409 VERBUND AG INH. A 0.420 EURGMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.108 EURXFRA DE000HSH4QR4 HSH NORDBANK MM II 14/20 0.000 %XFRA DE000HSH4YX6 HSH NORDBANK MZC 9 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH4Y20 HSH NORDBANK MZC 10 15/21 0.000 %9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.331 EURXFRA DE000HSH6J43 HSH NORDBANK MZC 5 17/19 0.000 %8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 0.350 EUR5GG XFRA GB0043620292 GENTING SG PLC DL -,10 0.012 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.050 EURQMBN XFRA SG2E73981531 Q+M DENTAL GROUP SING.LTD 0.003 EUROL3 XFRA FR0000121634 COLAS SA INH. EO 1,5 8.200 EURXFRA DE000HSH4ME1 HSH NORDBANK MZC 20 13/20 0.001 %XFRA DE000HSH4MF8 HSH NORDBANK MZC 21 19 0.000 %HCU XFRA US4283371098 HI-CRUSH PARTNERS UTS 0.186 EUR