FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1LV XFRA US91914J1025 VALERO ENERGY PART.UTS 0.433 EUR4R6 XFRA SE0007665823 RESURS HOLDING AB 0.172 EUR3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.025 EUR8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.154 EUR8GV XFRA NL0010937066 GRANDVISION N.V. EO -,02 0.320 EUR7SB XFRA NO0010739402 SBANKEN ASA 0.078 EURMM0 XFRA CZ0008040318 MONETA MONEY BANK KC 1 0.314 EUR3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.008 EUR8ZI XFRA DK0060696300 SCAND.TOBACCO GROUP DK 1 0.772 EURTS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.833 EUR301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.220 EUR