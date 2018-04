FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB3BH2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/16 0.001 %2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.018 EURXFRA CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR 0.000 %XFRA DE000HSH4GR5 HSH NORDBANK FRUEHLI13/19 0.000 %TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.753 EURSF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.265 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.182 EURPLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.248 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.575 EURPP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.145 EURNRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.025 EURHAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.521 EURGTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.116 EURGE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.430 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.165 EURSAJA XFRA US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 0.258 EURCS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.215 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.149 EURFKZ XFRA US1261531057 CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N 0.117 EURBN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.199 EURAES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.108 EURARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.062 EURIE2A XFRA TH0662010014 INTERNET THAIL.-FGN- BA 1 0.003 EURSGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.037 EURXCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.009 EURIJU XFRA SE0000936478 INTRUM JUSTITIA SK-,02 0.903 EURBWJ XFRA SE0000869646 BOLIDEN AB SK 2 0.784 EURSVKB XFRA SE0000667891 SANDVIK AB 0.333 EURORA XFRA NL0000440584 ORDINA NV EO-10 0.020 EURBSIB XFRA NL0000339760 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 4.640 EURBBQ XFRA NL0000339703 BETER BED HLDG EO-,02 0.030 EURMWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.002 EURMNL XFRA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE 0.300 EUR37B XFRA IT0001268561 B+C SPEAKERS S.P.A. 0.420 EURAOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.061 EUR