FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB3BH2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/16 0.001 %XFRA CH0253592783 ARYZTA AG UND. FLR 0.000 %XFRA DE000HSH4GR5 HSH NORDBANK FRUEHLI13/19 0.000 %TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.747 EURSF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.263 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.180 EURPLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.246 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.570 EURPP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.144 EURNRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.025 EURHAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.517 EURGTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.115 EURGE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.427 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.164 EURSAJA XFRA US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 0.256 EURCS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.213 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.148 EURBN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.197 EURAES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.107 EURARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.062 EURSGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.037 EURXCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.009 EURIJU XFRA SE0000936478 INTRUM JUSTITIA SK-,02 0.909 EURBWJ XFRA SE0000869646 BOLIDEN AB SK 2 0.790 EURSVKB XFRA SE0000667891 SANDVIK AB 0.335 EURORA XFRA NL0000440584 ORDINA NV EO-10 0.020 EURBSIB XFRA NL0000339760 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 4.640 EURBBQ XFRA NL0000339703 BETER BED HLDG EO-,02 0.030 EURMWX XFRA KYG6074A1085 MEWAH INTL INC. DL-,001 0.002 EURMNL XFRA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE 0.300 EUR37B XFRA IT0001268561 B+C SPEAKERS S.P.A. 0.420 EURAOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.061 EURHLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.064 EURSDRC XFRA FR0010411983 SCOR SE EO 7,8769723 1.650 EURM8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.680 EUR