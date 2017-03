Weitere Suchergebnisse zu "AmTrust Financial Services":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTV6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.091 EUR5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.037 EURIB4 XFRA US4590441030 INTL BANCSHARES DL 1 0.304 EURMNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.104 EUR721 XFRA US0323593097 AMTRUST FINL SERV.DL -,01 0.157 EUR4OWA XFRA BMG5753U1128 MAIDEN HLDGS LTD DL -,01 0.138 EURFAHY XFRA IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.309 EUR25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.021 EUR97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.076 EURPSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.387 EURWTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.120 EURWTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.120 EURL4OA XFRA LU0720541993 LOYS FCP-L.GLOBAL L/S P 0.830 EURSF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.034 EUREHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.270 EURPSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.074 EUREHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.064 EURHDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.206 EURSVHG XFRA SE0007100607 SVENSKA HDLSBKN B SK1,433 0.524 EURSVHH XFRA SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 0.524 EUR