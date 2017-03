FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSKFB XFRA SE0000108227 SKF AB B SK 0,625 0.577 EURSKFA XFRA SE0000108201 SKF AB A SK 0,625 0.577 EUR36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001 0.276 EURCW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.069 EUR6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.151 EUR6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.014 EUR6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.021 EUR6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.010 EUR6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.035 EUR6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.062 EUREQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.210 EUR32P XFRA GG00B1Z5FH87 PPHE HOTEL GROUP LTD. 0.127 EURNPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.170 EURPRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.354 EURJLT XFRA GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05 0.238 EURG9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10 0.349 EURPYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.740 EURPYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.740 EURBLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.084 EURRPL XFRA FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. 0.950 EURAZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EURXFRA DE000DXA0M06 DEX.KOMM.DEU.OP.1354VAR 0.000 %8SB XFRA US82735Q1022 SILVER BAY REALTY TRUST 0.120 EURDAI XFRA DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. 3.250 EURHSOA XFRA US4219243098 HEALTHSOUTH CORP. 0.221 EUR9OI XFRA CH0111677362 ORIOR AG SF 4 1.953 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.082 EURLT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.419 EURAZ2 XFRA AT0000730007 ANDRITZ AG 1.500 EUROMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714 0.039 EURQIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.175 EURXCL1 XFRA DK0060495240 SIMCORP A/S NAM. DK 1 0.840 EURPSWD XFRA IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.059 EURBBCK XFRA IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.071 EURXFRA XS0231958520 BCP FIN. 05/UND. FLR 0.000 %