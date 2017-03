FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.249 EURWZFC XFRA LU0861001260 LOYS - LOYS GLOBAL SYS P 0.512 EURLXFA XFRA LU0107944042 LOYS - LOYS GLOBAL P 0.480 EURVO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01 0.016 EURDMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 0.015 EURXFRA XS0159207850 RESPARCS FDG I 02/UND 0.002 %WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.055 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.217 EURXFRA DE000HSH4TW8 HSH NORDBANK MZC 12 14/21 0.000 %TMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.138 EURZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.350 EURRPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.295 EURRAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.074 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.194 EURRJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.203 EURPEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.028 EURIV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.012 EURGLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.120 EURFU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.101 EUR1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.046 EURET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.074 EUR42DA XFRA US26613Q1067 DUPONT FABROS TECH.DL-,01 0.461 EURG2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.382 EURCPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.055 EURCZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.198 EURCLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.414 EURBXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.300 EURAKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.147 EURAP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.875 EURAKB1 XFRA TRAAKBNK91N6 AKBANK T.A.S. TN 1 0.057 EURLHW XFRA SE0001134529 LUNDIN MINING CORP. SDR 1 0.021 EURWILB XFRA SE0000950636 FABEGE AB SK 28,50 0.420 EURGTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50 0.210 EURERCB XFRA SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.105 EURERCG XFRA SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.105 EUR