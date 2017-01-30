Erweiterte Funktionen



EOLUS VIND AB B SK-,50 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.01.2017 - 4




30.01.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.262 EUR
WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.188 EUR
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.360 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.353 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR


Aktuell
Besser als MGX Minerals - 1.700% in 12 Monaten!
Übernahme von größtem Lithium-Ölfeld-Projekt in Alberta!  
 
Power Metals Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,71 € 2,711 € -0,001 € -0,04% 27.01./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SE0007075056 A14UH1 2,74 € 1,96 €
Werte im Artikel
28,03 plus
+0,04%
2,71 minus
-0,04%
12,67 minus
-0,24%
516,65 minus
-0,39%
32,41 minus
-0,46%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 2,71 € -0,04%  27.01.17
Berlin 2,749 € -0,15%  27.01.17
  = Realtime
Aktuell
Besser als MGX Minerals - 1.700% in 12 Monaten! Übernahme von größtem Lithium-Ölfeld-Projekt in Alberta!

Power Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...