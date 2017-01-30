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EOLUS VIND AB B SK-,50 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.01.2017 - 4
30.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.262 EUR
WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.188 EUR
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.360 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.353 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.262 EUR
WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.188 EUR
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.360 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.353 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,71 €
|2,711 €
|-0,001 €
|-0,04%
|27.01./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SE0007075056
|A14UH1
|2,74 €
|1,96 €
Werte im Artikel
28,03
+0,04%
2,71
-0,04%
12,67
-0,24%
516,65
-0,39%
32,41
-0,46%
= Realtime
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