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EOLUS VIND AB B SK-,50 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.01.2017 - 2
27.01.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.359 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.352 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR
30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.359 EUR
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.352 EUR
7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,753 €
|2,711 €
|0,042 €
|+1,55%
|26.01./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SE0007075056
|A14UH1
|6,45 €
|1,98 €
Werte im Artikel
2,75
+1,55%
28,02
+0,21%
12,70
-0,78%
= Realtime
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