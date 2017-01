FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.359 EUR8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.352 EUR7EVB XFRA SE0007075056 EOLUS VIND AB B SK-,50 0.159 EUR