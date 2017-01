FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM30.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.01.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4WV4 HSH N WM CG 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH40P1 HSH NORDBANK MZ 2 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH4GR5 HSH NORDBANK FRUEHLI13/19 0.000 %WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.373 EURTAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.848 EURAMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.168 EURSIEB XFRA US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1 3.486 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.196 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.610 EURPP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.158 EURPCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.429 EURNRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.028 EUR2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.116 EURHAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.475 EURGTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.093 EURFAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.298 EURCS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.224 EURAGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.298 EURAES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.112 EURXFRA DE000HSH5XK2 HSH NORDBANK FZ P1 16/20 0.000 %BSD2 XFRA ES0113900J37 BCO SANTANDER N.EO0,5 0.055 EURAI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.400 EURVBK XFRA DE000A0JL9W6 VERBIO VER.BIOENERGIE ON 0.150 EURTKA XFRA DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.150 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURC61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.371 EURBZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.626 EURGMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.075 EUREU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.150 EURXFRA DE000HSH4QR4 HSH NORDBANK MM II 14/20 0.000 %XFRA DE000HLB4FM1 LB.HESS.-THR.INFL.01/13 0.000 %9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.308 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.261 EURWPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.184 EUR