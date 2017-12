Weitere Suchergebnisse zu "Global High Yield Portfolio A":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.251 EURXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EURWW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.050 EURWE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.059 EURVEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.662 EURTWF XFRA US8740361063 TAIWAN FD INC. DL 1 0.552 EURZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.352 EURGEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.681 EURRPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.289 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.178 EURPEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.025 EURPKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.084 EURO5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.176 EURLLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.335 EURKIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.235 EURWXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.059 EURFU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.092 EURWX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.838 EUREQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.422 EURG2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.348 EURCPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.050 EUR0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.107 EURCZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.180 EURCLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.387 EURAKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.138 EURAP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 0.796 EURAG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.125 EURA64 XFRA ID1000111305 ADARO ENERGY TBK RP 100 0.003 EUR1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A 0.235 EURHSOA XFRA US4219243098 HEALTHSOUTH CORP. 0.209 EURXIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.004 EURLT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.418 EURBKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.525 EURA4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.042 EUR