FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.021 EURC98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.060 EURPSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.403 EURHT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.288 EUR5NO XFRA US66705Y1047 NORTHSTAR ASS.MNGM.DL-,01 1.114 EURCK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.170 EUREHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.106 EURPSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.075 EUREHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.070 EURHDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.230 EURFTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.119 EUR