FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.026 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.188 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.023 EURTX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.494 EUR1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR8EN XFRA US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS 0.183 EUR