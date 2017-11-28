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Stepan Company - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.11.2017 - 4
28.11.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
29.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EUR
PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.026 EUR
6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR
96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.188 EUR
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.023 EUR
TX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.494 EUR
1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR
8EN XFRA US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS 0.183 EUR
29.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EUR
PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.026 EUR
6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR
96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.188 EUR
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.023 EUR
TX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.494 EUR
1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR
8EN XFRA US29355E2081 EN+ GROUP PLC GDR REGS 0.183 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|81,88 $
|82,60 $
|-0,72 $
|-0,87%
|27.11./22:21
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US8585861003
|859510
|92,97 $
|68,51 $
Werte im Artikel
14,15
+1,25%
1,54
-0,32%
103,55
-0,43%
6,37
-0,44%
1,98
-0,60%
81,88
-0,87%
11,57
-1,73%
10,92
-1,83%
= Realtime
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