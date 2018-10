FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSGQ XFRA SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD 0.002 EURAOO XFRA BE0003851681 AEDIFICA S.A. 2.500 EUR