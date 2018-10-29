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SIN GHEE HUAT CORP. LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.10.2018 - 1




29.10.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.10.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SGQ XFRA SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD 0.002 EUR
AOO XFRA BE0003851681 AEDIFICA S.A. 2.500 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,156 € 0,153 € 0,003 € +1,96% 26.10./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1V04936067 A0MRHA 0,16 € 0,11 €
Werte im Artikel
0,16 plus
+1,96%
74,90 minus
-1,83%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,156 € +1,96%  26.10.18
Frankfurt 0,132 € -1,49%  26.10.18
Hamburg 0,132 € -1,49%  26.10.18
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