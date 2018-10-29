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SIN GHEE HUAT CORP. LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.10.2018 - 1
29.10.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.10.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SGQ XFRA SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD 0.002 EUR
AOO XFRA BE0003851681 AEDIFICA S.A. 2.500 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.10.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SGQ XFRA SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD 0.002 EUR
AOO XFRA BE0003851681 AEDIFICA S.A. 2.500 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,156 €
|0,153 €
|0,003 €
|+1,96%
|26.10./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1V04936067
|A0MRHA
|0,16 €
|0,11 €
Werte im Artikel
0,16
+1,96%
74,90
-1,83%
= Realtime
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