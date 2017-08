FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.042 EUR9Z6 XFRA KYG0501C1006 AP RENTALS HLGDS LTD -0016BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.026 EUR2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.013 EUR31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.067 EURTN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.176 EURRL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.176 EUR17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.034 EURC0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.024 EURAY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.218 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.063 EUR9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP. 0.008 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.091 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.034 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.044 EUR96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.172 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.024 EURTX5 XFRA US03349M1053 ANDEAVOR DL -,1666 0.494 EURXFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023