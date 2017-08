Weitere Suchergebnisse zu "Voya Financial":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.079 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.074 EURN5Z XFRA CA6568441076 NRTH AMER.ENERGY PAR.INC. 0.013 EUR9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.020 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.020 EURC1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.105 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.079 EURBKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.117 EURB3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.101 EURABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.025 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.134 EUREM7A XFRA BMG313891027 EMPEROR ENTMT HOTEL SUBD. 0.006 EUREM3A XFRA BMG3036C2239 EMPEROR INTL SUBDIV.HD-01 0.006 EURB44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.364 EURG7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.218 EURWMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.035 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EURV0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.008 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMART REAL EST. I. V.VTG 0.095 EURB6G XFRA AU000000BGA8 BEGA CHEESE LTD. 0.033 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.060 EURKCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.050 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.151 EUR4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.030 EUR305 XFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT. 0.068 EUR6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EURBRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.030 EURPIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.436 EURXY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.151 EURACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.293 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.098 EUR