Das Instrument NPV JP3690400001 NIPPON CARBON EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 28.06.2021 und ex Dividende/Zinsen am 29.06.2021 The instrument NPV JP3690400001 NIPPON CARBON EQUITY has its pre-dividend/interest day on 28.06.2021 and its ex-dividend/interest day on 29.06.2021