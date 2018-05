FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEBO XFRA AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 1.200 EURULS XFRA KYG2157Q1029 CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 0.020 EUR05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.011 EUR9TG XFRA FR0011726835 GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 1.330 EURCSUA XFRA NL0010583399 CORBION N.V. NAM. EO-,25 0.560 EURXFRA DE000HSH3461 HSH NORDBANK MZC 17 12/18 0.000 %XFRA DE000HSH35E5 HSH NORDBANK MZC 18 12/19 0.000 %1MD XFRA KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 0.002 EUR9NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 33.551 EUR0YU XFRA US98850P1093 YUM CHINA HLDGS DL-,01 0.085 EURBZI XFRA PLBZ00000044 BANK ZACHODNI WBK SA ZY10 0.721 EUR4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.400 EUR