FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.013 EUR350 XFRA IT0005105868 COVER 50 S.P.A. 0.500 EUR31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.066 EURXFRA DE000HSH4MT9 HSH NORDBANK MZC 22 13/19 0.000 %XFRA DE000HSH4MW3 HSH NORDBANK MZC 23 13/21 0.001 %31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP. 0.008 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.089 EUR7C4 XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN. 0.002 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EURPV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EURC43 XFRA NL0011832936 COSMO PHARMACEUT. EO-,26 1.500 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.023 EUR4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.530 EUR