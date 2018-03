FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD HLDG NV EO-10 2.070 EURCW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.069 EUR6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.016 EUR6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.013 EUR6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.020 EUR6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.035 EUR6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.057 EUREQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.176 EURPQ9 XFRA ID1000095003 BK MANDIRI TASPEN RP 250 0.012 EURC8V XFRA GI000A0F6407 888 HOLDINGS PLC LS-,005 0.093 EURFEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.053 EURPRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.371 EURIMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.821 EURJLT XFRA GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05 0.249 EUR44B XFRA GB0001859296 BOVIS HOMES GRP LS-,50 0.371 EURBLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.086 EURFOT XFRA FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3,40 1.100 EURENUR XFRA FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 0.410 EUR2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.061 EURXFRA DE000DXA0Q85 DEX.KOMM.DEU.OP.1466VARISR XFRA DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.590 EURLT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.394 EURGHO XFRA AU000000ABC7 ADELAIDE BR. 0.099 EURLWL XFRA GB0002998192 IDOX PLC LS-,01 0.007 EUROBC XFRA US6746311066 OCEAN BIO-CHEM INC.DL-,01 0.048 EURCFQ9 XFRA BE0940703946 KBC EQ.FD-HIGH DIV. DIS. 34.814 EURKP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.113 EURINNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.002 %CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.484 EURPSWD XFRA IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.061 EURBBCK XFRA IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.045 EUR5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.032 EUR13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.250 EURX9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EURIB4 XFRA US4590441030 INTL BANCSHARES DL 1 0.266 EUR