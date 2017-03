FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.074 EURGEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.714 EURRB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.221 EURPRU2 XFRA US74435K2042 PRUDENTIAL ADR/2 LS-,05 0.685 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.077 EURPNK XFRA US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01 0.037 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.044 EURPD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.350 EURPKX XFRA US6934831099 POSCO SP.ADR 1/4/SW 5000PCG XFRA US69331C1080 PG + E CORP. 0.451 EURNUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.348 EURNSEA XFRA US65535H2085 NOMURA HLDGS ADR/1 O.N.K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.034 EURWX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 0.875 EURNFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.373 EURK3U XFRA CA9889091075 ZCL COMPOSITES INC. 0.082 EUR7AU XFRA US63245Q1058 NTL AMER.UNI.HLDGS DL-,01 0.041 EURMCNA XFRA US62942M2017 NTT DOCOMO INC.ADRNQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.184 EURMLB1 XFRA US58733R1023 MERCADOLIBRE INC. DL-,001 0.138 EURLNE XFRA US5339001068 LINCOLN ELECTR. HLDGS 0.322 EURLLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.369 EURLXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.161 EURLXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.396 EURLH9 XFRA US5179421087 LASALLE HOTEL PROP.DL-,01 0.415 EURKRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.346 EURIIJ XFRA US46059T1097 INTERNET IN.JP.ADR 1/2/ONJF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.157 EURILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.599 EURISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.332 EURHUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.369 EUR6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.022 EURHMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.184 EURGRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.120 EURFRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.184 EUR