FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMUG XFRA JP3896800004 MITSUBISHI GAS CHEMICAL 0.150 EUR4HP XFRA JP3894900004 ISETAN MITSUKOSHI HLDGS 0.050 EURMTS1 XFRA JP3893600001 MITSUI + CO. 0.208 EURMFU XFRA JP3893200000 MITSUI FUDOSAN LTD 0.133 EURMIU XFRA JP3892100003 SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS 0.542 EURMU1 XFRA JP3891600003 MITSUI ENG. SHIPB. 0.025 EURXMF XFRA JP3890350006 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.625 EUR59M XFRA JP3890310000 MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC 0.417 EURNJ2 XFRA JP3889610006 NIPPON COKE+ENGINE.CO.LTD 0.017 EURMMG XFRA JP3888400003 MITSUI MNG SMELTG 0.050 EURMSI XFRA JP3888300005 MITSUI CHEMICALS 0.042 EURMZ8 XFRA JP3885780001 MIZUHO FINL GROUP 0.031 EURMD9 XFRA JP3879400004 MANDOM CORP. 0.359 EURMARA XFRA JP3877600001 MARUBENI CORP. 0.096 EURMUI XFRA JP3870400003 MARUI GROUP CO. LTD. 0.133 EURNNL XFRA JP3869970008 MONEX GROUP INC. 0.036 EURMZA XFRA JP3868400007 MAZDA MOTOR CORP 0.167 EURMAT1 XFRA JP3866800000 PANASONIC CORP. 0.083 EURMTW XFRA JP3863800003 MATSUI SECURITIES CO. LTD 0.167 EURHDM XFRA JP3854600008 HONDA MOTOR 0.200 EURHOD XFRA JP3845800006 HOSIDEN CORP. 0.042 EURHPE XFRA JP3841800000 HOKUETSU KISHU PAPER CO. 0.050 EURHYB XFRA JP3837800006 HOYA CORP. 0.375 EURBE8 XFRA JP3835620000 BENESSE HOLDINGS INC. 0.396 EURHZJ XFRA JP3834800009 HEIWA REAL ESTATE 0.108 EURHWC XFRA JP3834200002 HEIWA CORP. 0.334 EURBI5 XFRA JP3830000000 BROTHER IND. 0.150 EURFBB XFRA JP3827600002 FURUKAWA BATTERY 0.075 EURFKA XFRA JP3827200001 FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. 0.334 EURF4M XFRA JP3826900007 UACJ CORP. 0.025 EURFUR XFRA JP3826800009 FURUKAWA CO. 0.042 EURFUX XFRA JP3825850005 FUNAI EL. CO. LTD 0.250 EURFJ3 XFRA JP3821000001 FUJIMORI KOGYO 0.275 EURFJE XFRA JP3820000002 FUJI ELECTRIC CO. LTD. 0.042 EURFTN XFRA JP3819400007 FUJI MEDIA HOLDINGS INC. 0.167 EUR