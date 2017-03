FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 0.166 EURPRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.461 EURD1U XFRA JP3497000004 DAIHATSU DIESEL MFG 0.125 EURSKC2 XFRA ZAE000109815 STD BK GRP RC -,10 0.313 EURFSRA XFRA ZAE000066304 FIRSTRAND LTD RC-,01 0.085 EURRZT XFRA ZAE000060000 MERAFE RES LTD. RC-,01 0.003 EURR8B XFRA ZAE000024501 RMB HLDGS LTD RC-,01 0.109 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.093 EURDRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.046 EUR8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.017 EUR2MW XFRA JP3921260000 METAWATER CO.LTD 0.242 EUR2KT XFRA JP3288970001 KONOIKE TRANSPORT CO.LTD 0.146 EURIWMH XFRA DE0009775643 AXA EUROPA 3.760 EURBLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.083 EURIWMG XFRA DE0008471376 AXA WELT 1.300 EURIWMB XFRA DE0008471327 AXA RENTEN EURO 0.690 EURATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.313 EURCMCE XFRA US48126HAC43 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD X 0.000 %28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.069 EURZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.221 EURXER XFRA US9841211033 XEROX CORP. DL 1 0.058 EURWDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.461 EURVI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.346 EURR9L1 XFRA US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001 0.046 EURUMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.147 EURUB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.258 EURTOMA XFRA US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR/2TZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.005 EURTH1 XFRA US8799391060 TELETECH HLDGS DL-,01 0.203 EURUF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.046 EURSCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.617 EURSYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.392 EURGJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.117 EURSD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.143 EURVSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.442 EUR