FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.039 EUREIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.499 EURD8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.212 EURDL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.064 EURHBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.115 EURDCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.552 EURDAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.129 EURWX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.253 EUR0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.117 EURT8F XFRA JP3569200003 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 0.054 EURRCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.387 EURWXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.193 EURCAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.690 EURBO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.690 EURBLX XFRA US0918261076 BLACK BOX CORP. DL-,001 0.110 EURWV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.307 EURAHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.110 EURFRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.575 EUR9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.423 EURAOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.138 EURKTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.175 EURAAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.276 EUR4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.736 EURA6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.764 EURAKB2 XFRA US0097195012 AKBANK T.A.S. ADR/2 0.115 EURAGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.456 EURWX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.239 EURNVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 10 0.268 EURPTOF XFRA TH0646010015 PTT PUBLIC CO.-FGN- BA 10 0.268 EURSEBA XFRA SE0000148884 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10 0.577 EURSEBC XFRA SE0000120784 SKAND.ENSK. BKN C FR.SK10 0.577 EURD2N XFRA JP3548610009 DENA CO. LTD. 0.250 EURWW8 XFRA JP3993850001 WATABE WEDDING 0.042 EURWA5 XFRA JP3992400006 WACOAL HLDGS CORP. 0.275 EURROM XFRA JP3982800009 ROHM CO. LTD 0.417 EUR