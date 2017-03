FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.357 EURF5M XFRA JP3809200003 FUJI MACHINE MFG 0.125 EUR0YX XFRA JP3351100007 SYSMEX CORP. 0.233 EURDHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.428 EUR5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.289 EUR61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.052 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.052 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EURJVC XFRA JP3386410009 JVC KENWOOD CORP. 0.042 EURB6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.009 EURHIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.396 EURB91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.276 EURKRH XFRA JP3247010006 KYUSHU RAILWAY COMPANY 0.313 EURDCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.286 EURMXN XFRA JP3882750007 MIXI INC. 0.758 EURMV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.120 EURNG0 XFRA JP3695600001 NIPPON GAS CO. LTD 0.142 EURSNX XFRA US8583751081 STEIN MART INC. DL-,01 0.069 EURTO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.161 EUR13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.157 EUR6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.088 EUR8A9 XFRA JP3120090000 AZUMA HOUSE CO. LTD. 0.583 EUROM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.027 EURKYRA XFRA US5015562037 KYOCERA CORP. ADR/1 O.N.11T XFRA JP3634200004 TOYODA GOSEI CO.LTD 0.208 EUR11W XFRA JP3993400005 WACOM CO.LTD 0.050 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.093 EUR1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.283 EUR13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.014 EUR7C4 XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN. 0.002 EUR7WS XFRA JP3323050009 SAWAI PHARMA.CO.LTD. 0.542 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.034 EUR1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.258 EUR16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.062 EURKKC XFRA JP3206000006 KAKAKU.COM INC. 0.117 EUR