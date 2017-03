FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.414 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.024 EURFTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.115 EUR