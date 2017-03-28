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America First Tax Exempt Inve. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 29.03.2017 - 18




28.03.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
GSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.414 EUR
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.024 EUR
FTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.115 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,70 $ 5,65 $ 0,05 $ +0,88% 28.03./02:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US02364V1070 920614 6,11 $ 5,10 $
Werte im Artikel
5,70 plus
+0,88%
24,89 plus
0,00%
4,00 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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