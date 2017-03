FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.018 EURHK6 XFRA HK0044000302 H.K. AIRCRAFT ENG. 0.109 EUR2H2 XFRA US90187B1017 TWO HARBORS INV.DL -,0001 0.230 EURAOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.203 EURWPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.917 EURDP4B XFRA DK0010244508 A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 20.160 EURAN1 XFRA JP3128800004 ANRITSU CORP. 0.063 EURH3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.258 EURXFRA DE000DXA0Q85 DEX.KOMM.DEU.OP.1466VAR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.359 EUR9NI XFRA JP3721600009 NIPPON PAPER INDS CO.LTD 0.250 EUR8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUROMR XFRA DE0008647488 OMRON CORP. DZ/1 O.N.MFL XFRA DE0008646654 MARUDAI FOOD DZ/1 O.N.HNL XFRA DE0005157101 DR. HOENLE AG O.N. 0.550 EUR1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.051 EURBV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.007 EURRNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.005 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EURVCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.057 EURTRS XFRA CA89353D1078 TRANSCANADA CORP. 0.429 EUR41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EURS3A XFRA CA85472N1096 STANTEC INC. 0.086 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.081 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.031 EURPOC XFRA CA73755L1076 POTASH CORP. SAS. INC. 0.092 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.076 EURNR4 XFRA CA64156L1013 NEVSUN RES LTD 0.009 EUR9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.021 EUR03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.021 EURGXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.021 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EUR3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.113 EUR