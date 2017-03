FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.014 EUROSK XFRA JP3183200009 JAPAN EXCHANGE GROUP INC. 0.175 EUROFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.055 EUR0H2 XFRA JP3791800000 HITACHI MAXELL 0.150 EUR0S7 XFRA JP3105220002 SEVEN BANK LTD. 0.035 EUR2NB XFRA CA6647841056 NORTHERN BLIZZARD RESOUR. 0.014 EURCNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.460 EURH7M XFRA JP3786200000 HITACHI MET. 0.108 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.107 EUR2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.097 EUR72S XFRA JP3889200006 SUMITOMO MITSUI CONSTR. 0.025 EUR0SZ XFRA US86933G1058 SUTHERLAND ASS. DL -,0001 0.341 EUR9NF XFRA CA64438T4019 NEW FLYER INDS 0.164 EURDY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.081 EUR7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.127 EURJAL XFRA JP3705200008 JAPAN AIRLINES CO. LTD 0.767 EUR6MN XFRA JP3876600002 MARUHA NICHIRO CORP. 0.250 EURL9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.345 EUR9EL XFRA JP3168200008 ELECOM CO. LTD 0.167 EUR293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.357 EURF5M XFRA JP3809200003 FUJI MACHINE MFG 0.125 EUR0YX XFRA JP3351100007 SYSMEX CORP. 0.234 EUREB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.405 EURDHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.428 EUR5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.290 EUR61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.052 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.052 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EURJVC XFRA JP3386410009 JVC KENWOOD CORP. 0.042 EURB6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.009 EURHIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.396 EURB91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.276 EURDCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.285 EURMXN XFRA JP3882750007 MIXI INC. 0.759 EUR