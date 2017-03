FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKUG1 XFRA JP3266800006 KUMAGAI GUMI 0.033 EURKKI XFRA JP3260800002 KINTETSU GROUP HLDGS CO. 0.042 EURKYK XFRA JP3257200000 KYOKUYO CO. LTD 0.500 EURKYR XFRA JP3249600002 KYOCERA CORP. 0.417 EURKIS XFRA JP3240600001 KISSEI PHARM. LTD 0.192 EURKIK XFRA JP3240400006 KIKKOMAN CORP. 0.133 EURKAN XFRA JP3230800009 UNIMAT RETIREM.COMMUNITY 0.117 EURKAP XFRA JP3229400001 KANSAI PAINT CO.LTD 0.092 EUR0KT XFRA JP3226300006 KAWADA TECHS INC. 0.500 EURKHE XFRA JP3224200000 KAWASAKI HEAVY IND. 0.017 EUR0KW XFRA JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 0.031 EURKGU XFRA JP3219000001 KAMIGUMI CO. LTD 0.058 EURCPK XFRA JP3218900003 CAPCOM CO.LTD 0.208 EURKKA XFRA JP3215800008 KANEKA CORP. 0.075 EURKAJ XFRA JP3210200006 KAJIMA CORP. 0.108 EURCAC1 XFRA JP3209000003 CASIO COMPUTER 0.167 EURKA3 XFRA JP3205650009 KAINOS LABORATORIES 0.104 EUROLY1 XFRA JP3201200007 OLYMPUS CORP. 0.233 EUROIX XFRA JP3200450009 ORIX CORP. 0.233 EUROR7 XFRA JP3200140006 ORICON INC. 0.067 EUROIT XFRA JP3199000005 ORIENT CORP. 0.017 EUROLL XFRA JP3198900007 ORIENTAL LAND CO. 0.146 EUROMR1 XFRA JP3197800000 OMRON CORP. 0.283 EURV8H XFRA JP3196000008 ODAKYU EL. RWY 0.083 EUROKA XFRA JP3194800003 OKUMURA CORP. 0.208 EUROKI XFRA JP3194000000 OKI EL. IND. 0.250 EUROKN XFRA JP3190800007 OKASAN SECS GROUP INC. 0.208 EUROSA XFRA JP3180400008 OSAKA GAS CO. LTD 0.042 EUROJI XFRA JP3174410005 OJI HOLDINGS CORP. 0.042 EUROI3 XFRA JP3174150007 OIE SANGYO CO. 0.075 EUROBL XFRA JP3173400007 OBIC CO. LTD 0.354 EURAB6 XFRA JP3172500005 AUTOBACS SEVEN LTD 0.250 EUROKU XFRA JP3172100004 OKUMA CORP. 0.075 EUROI4 XFRA JP3170100006 OIZUMI CORP. 0.075 EUREPK XFRA JP3169800004 ENPLAS CORP. 0.333 EUR