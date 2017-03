FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.138 EURAXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.350 EUR8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.227 EURO4H XFRA JP3173540000 OPEN HOUSE CO. LTD. 0.250 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.131 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMART REAL EST. I. V.VTG 0.098 EUR4NI XFRA JP3676200003 NISSHIN STEEL CO. LTD. 0.208 EURS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.267 EUR4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.460 EURHBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.034 EUR9CB XFRA JP3220580009 CALBEE INC. 0.334 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.062 EURWTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.488 EURNT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.064 EURKOI XFRA JP3305800009 KOMORI CORP. 0.167 EURDP4A XFRA DK0010244425 A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 20.160 EUR0H9 XFRA JP3417200007 SEIBU HOLDINGS INC. 0.063 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.166 EURHIT XFRA JP3678800008 HITACHI HIGH 0.292 EUR305 XFRA CA1407544099 CARA OPERATIONS SUB.VOT. 0.070 EUR6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EURAA2 XFRA JP3122800000 AMADA HOLDINGS CO. LTD. 0.150 EURA02 XFRA JP3121970002 ADWAYS INC. 0.020 EURZUO XFRA JP3351200005 SHIZUOKA BK LTD 0.083 EURDCH1 XFRA US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50 0.423 EURB4O1 XFRA US97382A2006 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001 0.051 EURKP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.124 EUR41A XFRA US02153W1009 ALTISOURCE RESID. DL-,01 0.138 EURCBR XFRA JP3511800009 CHIBA BK LTD 0.063 EURCS7 XFRA JP3305530002 COMSYS HLDGS CORP. 0.167 EURN9L XFRA JP3700200003 NIPPON LIGHT MET. HLDGS 0.025 EUR4FK XFRA JP3805010000 FUKUOKA FINL GROUP 0.054 EUR71N XFRA JP3718800000 NIPPON SUISAN 0.021 EUR