FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNOX XFRA JP3758200004 NET ONE SYSTEMS 0.125 EURNTO XFRA JP3756600007 NINTENDO CO. LTD 3.167 EURJAR XFRA JP3751800008 JAPAN RADIO CO. LTD 0.208 EURNI6 XFRA JP3743000006 NH FOODS LTD. 0.383 EURNHK XFRA JP3742600004 NHK SPRING CO. LTD 0.092 EURNH8 XFRA JP3739700007 NIHON TRIM CO. LTD. 0.500 EURNGK XFRA JP3738600000 NGK SPARK PLUG 0.175 EURNTT XFRA JP3735400008 NIPPON TEL. TEL. 0.500 EURJEL XFRA JP3735000006 JEOL -JAPAN EL.OPT.- 0.029 EURNIB XFRA JP3734800000 NIDEC CORP. 0.375 EURNEC1 XFRA JP3733000008 NEC CORP. 0.050 EURNEX XFRA JP3729400006 NIPPON EXPRESS CO. 0.050 EURLCJ XFRA JP3729000004 SHINSEI BANK 0.008 EURN76 XFRA JP3726200003 NIPPON SODA CO.LTD 0.050 EURNZE XFRA JP3725400000 ZEON CORP. 0.067 EURJ9R XFRA JP3721400004 JAPAN STEEL WKS LTD 0.104 EURNSK XFRA JP3720800006 NSK LTD. 0.117 EURJSE XFRA JP3714400003 JAPAN SEC. FIN. 0.067 EURNPY XFRA JP3712600000 NSD CO. LTD. 0.367 EURAON XFRA JP3711200000 AOZORA BANK LTD 0.045 EURJCM XFRA JP3697800005 JAPAN CASH MACHINE 0.071 EURNGI XFRA JP3695200000 NGK INSULATORS 0.167 EURNP7 XFRA JP3694400007 NIPPON KAYAKU 0.104 EURNNC XFRA JP3690000009 NIPPON CARBIDE IND. 0.017 EURJMD XFRA JP3689100000 JP.MEDICAL DY.MARK. 0.058 EURNB5 XFRA JP3684400009 NITTO BOSEKI 0.025 EURND5 XFRA JP3684000007 NITTO DENKO 0.625 EURNBO XFRA JP3678000005 NISSHINBO HOLDINGS INC. 0.125 EURNFR XFRA JP3676800000 NISSHIN SEI. 0.108 EURNF2 XFRA JP3675600005 NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD 0.333 EURNISA XFRA JP3672400003 NISSAN MOTOR 0.200 EURNSC XFRA JP3670800006 NISSAN CHEM. 0.208 EURVJC XFRA JP3667600005 JGC CORP. 0.250 EURNI3 XFRA JP3665200006 NICHIREI CORP. 0.133 EURXEB XFRA JP3663900003 SOJITZ CORP. 0.033 EUR