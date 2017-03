Weitere Suchergebnisse zu "Shin-Etsu Chemical":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM29.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTZOF XFRA JP3436120004 SBI HOLDINGS INC. 0.292 EURSFT XFRA JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP. 0.183 EUR3SY XFRA JP3435350008 SONY FINANCIAL HLDG INC. 0.459 EURSON1 XFRA JP3435000009 SONY CORP. 0.083 EURANCA XFRA JP3429800000 ANA HOLDINGS INC. 0.050 EURDF6 XFRA JP3425600008 CENTRAL SPORTS CO.LTD. 0.246 EURXSC XFRA JP3421800008 SECOM CO. LTD 0.625 EURJP9 XFRA JP3421100003 JAPAN PETROLEUM EXPLORAT. 0.042 EURSUI XFRA JP3419400001 SEKISUI CHEM. 0.133 EURRYU XFRA JP3419050004 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 0.167 EURXSE XFRA JP3415400005 SEINO HLDGS CO.LTD. 0.125 EURSE7 XFRA JP3414750004 SEIKO EPSON CORP. 0.250 EURSUH XFRA JP3409200007 SUMIT.REAL EST.SALES 0.250 EURRL2 XFRA JP3409000001 SUMITOMO RTY DEV. 0.100 EURSMO XFRA JP3407400005 SUMITOMO EL.IND. 0.167 EURSSM1 XFRA JP3405400007 SUMITOMO HEAVY 0.058 EURSUMA XFRA JP3404600003 SUMITOMO CORP. 0.208 EURS19 XFRA JP3402600005 SUMITOMO MET.MNG 0.050 EURSMM XFRA JP3401400001 SUMITOMO CHEM. 0.058 EURSU2 XFRA JP3400900001 SUMITOMO OSAKA CEM. 0.042 EURQSU XFRA JP3400400002 SCSK CORP. 0.354 EURSLO XFRA JP3399720006 STELLA CHEMIFA CORP 0.175 EURSTAA XFRA JP3399400005 STANLEY EL. 0.150 EURZU1 XFRA JP3398000004 SUZUKEN CO LTD 0.225 EURSUK XFRA JP3397200001 SUZUKI MOTOR 0.142 EURSKM XFRA JP3396350005 SKY PERFECT JSAT HLDG.INC 0.067 EURJB2 XFRA JP3390250003 JALUX INC. 0.334 EURJSY XFRA JP3388450003 JUSTSYSTEMS CORP 0.025 EURJFR XFRA JP3386030005 JFE HOLDINGS INC. 0.167 EURJYR XFRA JP3385980002 JSR CORP. 0.208 EURG9Y XFRA JP3385820000 GS YUASA CORP. 0.058 EURNPS XFRA JP3381000003 NIPPON STEEL+SUMITO.METAL 0.208 EURSKS XFRA JP3375800004 SHINKO EL.IND.LTD 0.104 EURSEH XFRA JP3371200001 SHIN-ETSU CHEM. 0.500 EURMILA XFRA JP3362700001 MITSUI OSK LINES 0.017 EUR