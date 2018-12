Weitere Suchergebnisse zu "Illinois Tool Works":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLGLG XFRA US50186Q2021 LG ELECT.(NEW)GDR144A 1/2KOP XFRA US5006311063 KOREA EL. PWR ADR 1/2KRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.399 EURKCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.316 EURKTC XFRA US48268K1016 KT CORP. ADR 1/2/SW 5000JF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.241 EURILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.877 EURISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.360 EURHUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.439 EURHMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.219 EURGRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.114 EURFRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.228 EURFSY XFRA US3464141056 FORMULA SYS 1985 ADR 0.298 EURF5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.191 EURFFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.193 EUREGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.042 EUREMY XFRA US29082A1079 EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. 0.009 EUREIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.537 EUREGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.632 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.158 EURD8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.228 EURDL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.088 EURDCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.667 EURWX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.241 EUR0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.044 EURELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.240 EURWXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.070 EURCAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.066 EURBO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.834 EURBMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.132 EURWV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.290 EURAHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.105 EURFRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.329 EUR9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.404 EURAOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.114 EUR