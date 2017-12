FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR9PY XFRA AU000000PLG5 PROPERTYLINK GRP STP.SECS 0.024 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.090 EURFAHY XFRA IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.312 EUR1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.149 EUR13N XFRA CA44044D1078 HORIZON NORTH LOGISTICS 0.013 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EUR1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.250 EUR16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.060 EUR751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.098 EURC98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.053 EUROD6L XFRA DE000A0MS7D8 DEGUSSA BK PTF.PRIV.AKTIV 1.000 EURTL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.007 EUR6CL XFRA US19625W1045 COLONY NORTHSTAR DL-,01 0.227 EUR8XC XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 0.505 EUR07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.824 EUR079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.521 EUR0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.231 EUR2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.007 EUR4WBA XFRA US98105T1043 WOORI BANK ADR/3SW 500014N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.420 EURDM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.017 EUR1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.210 EUREHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.183 EURU04 XFRA CA90457D1006 UNI-SELECT INC. 0.062 EURNGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.013 EURPSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.068 EUR0T41 XFRA CA31773A1075 FINDEV INC. O.N. 0.005 EUREHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.069 EURHDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.209 EURGSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.378 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EURFTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.105 EURBZS XFRA US0740141017 BEASLEY BROADCAST A 0.038 EUR