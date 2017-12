FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.020 EURVCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.047 EUR2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.278 EURC1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.104 EURPC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.374 EURCJ6 XFRA CA13321L1085 CAMECO CORP. 0.067 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.078 EURAGU XFRA CA0089161081 AGRIUM INC. 0.736 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.133 EURAXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.328 EURTU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.183 EURLN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.085 EURMJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.033 EUR46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.081 EURMY4 XFRA AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS 0.091 EUR0DPS XFRA AU000000DXS1 DEXUS 0.155 EURAYV1 XFRA AU000000APZ8 ASPEN GROUP UTS 0.014 EURPJZ XFRA AU000000APA1 APA GROUP STPLD. SECS. 0.137 EUR8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.220 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.140 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.097 EURS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.261 EUR4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.420 EURHBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EURWY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.614 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.067 EURWTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.446 EURNT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.059 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.151 EURMD8A XFRA AU000000AAD7 ARDENT LEISURE GROUP UTS 0.013 EUR6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EURGD8A XFRA US38911N2062 GRAVITY CO.LTD ADR/2SW500KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.120 EUR