FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.410 EUREGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.038 EUREIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.509 EURDYT XFRA US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.151 EURD8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.210 EURDL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.084 EURHBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.105 EURDCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.505 EURDAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.118 EURC3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.210 EURWX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.231 EURCVU XFRA US2044291043 CIA CERV. UNIDAS ADR/2 0.180 EURRCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.353 EURWXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.160 EURCAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.168 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.493 EURBO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.673 EURBTQA XFRA US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.266 EURWV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.194 EURAHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.101 EURFRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.462 EUR9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.387 EURAOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.126 EURKTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.185 EURAAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.252 EUR4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.673 EURA6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.757 EURWX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.227 EURLOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.059 EURP92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.355 EURAON XFRA JP3711200000 AOZORA BANK LTD 0.370 EURTO5 XFRA JP3606600009 TOYO INK SC HLDGS CO.LTD. 0.059 EUR6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.016 EUR6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.052 EUR6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.026 EUR