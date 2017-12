FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPJZ XFRA AU000000APA1 APA GROUP STPLD. SECS. 0.137 EUR8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.219 EUR9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.139 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.097 EURS76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.262 EUR4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.422 EURHBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EURWY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.616 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EURWTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.447 EURNT1 XFRA VGG639071023 NAM TAI PROPERTY INC. 0.059 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.152 EURMD8A XFRA AU000000AAD7 ARDENT LEISURE GROUP UTS 0.013 EUR6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EURKP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.119 EURS0E1 XFRA DE000A1XFUZ2 SENIVITA SOZ.GE.GS 14/UN. 1.000 %13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.160 EURB15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.053 EUR8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.401 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.099 EUR2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.093 EURFBLM XFRA GB00BD0CWJ91 FIH GROUP PLC LS -,10 0.017 EUR0SZ XFRA US86933G1058 SUTHERLAND ASS. DL -,0001 0.312 EUR9NF XFRA CA64438T4019 NEW FLYER INDS 0.216 EURDY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.074 EUR7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.041 EUR50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.116 EURL9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.365 EUR293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.354 EUR6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.025 EURPSWD XFRA IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.071 EUR2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.088 EURDHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.392 EUR