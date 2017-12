Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.160 EURCAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.169 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.494 EURBO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.675 EURBTQA XFRA US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.267 EURWV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.198 EURAHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.101 EURFRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.464 EUR9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.388 EURAOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.127 EURKTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.186 EURAAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.253 EUR4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.675 EURA6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.759 EURWX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.228 EURLOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.060 EURP92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.356 EUR6PSK XFRA IE00B23D9570 P.SHS FTSE RA.EM.MK.U.ETF 0.016 EUR6PSH XFRA IE00B23D9240 P.SHS DYNAMI.US MKT.U.ETF 0.052 EUR6PSD XFRA IE00B23D8Y98 P.SHS FTS.RA.E.M.-S.U.ETF 0.026 EUR6PSC XFRA IE00B23D8X81 P.SHS FTSE RAF.EURO.U.ETF 0.033 EUR6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.061 EUREQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.208 EURRF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.017 EURCWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.040 EURBTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.055 EURAOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.186 EURKIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.023 EURH11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.064 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.492 EURWPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.852 EURENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.700 EUR8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.051 EURBV2 XFRA CA09784Y1088 BONAVISTA ENERGY CORP. 0.007 EUR